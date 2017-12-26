Победителями республиканской олимпиады по родным языкам стали 13 школьников РТ

(Казань, 26 декабря, «Татар-информ»). В Татарстане завершилась республиканская олимпиада школьников по родным языкам и литературе. Победителями конкурсных состязаний по родным языкам стали 13 учащихся. Об этом сообщил представитель Минобрнауки РТ.

В состязаниях на знание мордовского языка победили два школьника из Бугульминского и Тетюшского районов. В конкурсных испытаниях по марийскому языку победителями признаны три ученика из Балтасинского и Мензелинского районов.

Лучшие знания удмуртского языка на олимпиаде показали трое учащихся из Кукморского и Балтасинского районов. Победителями на знание чувашского языка стали пять обучающихся из Нижнекамска, Дрожжановского и Буинского районов.

Кроме того, 26 школьников Татарстана стали призерами олимпиады по родным языкам.

Заключительный этап республиканской олимпиады школьников прошел на базе оздоровительно-образовательного центра «Дуслык» с 23 по 25 декабря.

К участию в олимпиаде были приглашены 103 школьника 9 – 11-х классов – победители и призеры муниципального этапа конкурса. Всего в состязаниях участвовали более 90 человек.

Олимпиада и семинарские занятия для учителей родных языков с участием представителей вузов Марий Эл, Мордовии, Чувашии, Удмуртии состоялись 24 декабря, церемония закрытия – 25 декабря. В состав членов жюри вошли ученые и ведущие учителя четырех республик.