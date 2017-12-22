Более 100 школьников РТ примут участие в олимпиаде по родным языкам и литературе

(Казань, 22 декабря, «Татар-информ»). В Татарстане на базе оздоровительно-образовательного центра «Дуслык» с 23 по 25 декабря пройдет заключительный этап республиканской олимпиады школьников по родным языкам и литературе. Об этом сообщает Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям.

Олимпиада проводится по чувашскому, удмуртскому, марийскому, мордовскому языкам. Участие в ней примут 103 школьника 9 – 11 классов, которые стали победителями и призерами муниципального этапа конкурса.

Олимпиада и семинарские занятия для учителей родных языков с участием представителей вузов Марий Эл, Мордовии, Чувашии, Удмуртии состоятся 24 декабря. Церемония закрытия пройдет 25 декабря.

В состав членов жюри вошли ученые и ведущие учителя четырех республик.