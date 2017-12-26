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Айрат Фаррахов проведет прием граждан в Казани

26 декабря 2017, 10:20

Прием граждан состоится в общественной приемной партии «Единая Россия» Московского района города.
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(Казань, 26 декабря, «Татар-информ»). 28 декабря в общественной приемной партии «Единая Россия» Московского района Казани прием граждан проведет депутат Государственной Думы Айрат Фаррахов. Об этом сообщает пресс-служба Татарстанского регионального отделения партии.

Прием будет осуществляться по адресу: Казань, ул. Восстания,  д. 34.

Мероприятие будет организовано в рамках последней в 2017 году региональной недели депутатов Госдумы, которая началась вчера и продлится до 31 декабря.

В преддверии новогодних праздников парламентарии не только пообщаются с избирателями, но и примут участие в ежегодных благотворительных акциях.

Немаловажной частью региональной работы станет подведение итогов проектной деятельности региональных отделений «ЕР» в 2017 году. Депутаты примут участие в открытии объектов и рассмотрят перспективы продолжения партийных проектов в регионах.


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