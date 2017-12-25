Началась последняя в уходящем году региональная неделя депутатов Госдумы

(Казань, 25 декабря, «Татар-информ»). Последняя в 2017 году региональная неделя депутатов Государственной Думы началась сегодня. Продлится она до 31 декабря. Об этом сообщается на сайте «Единой России».

В преддверии новогодних праздников депутаты не только проведут приемы граждан, но и примут участие в ежегодных благотворительных акциях.

Немаловажной частью региональной работы станет подведение итогов проектной деятельности региональных отделений партии в 2017 году. Депутаты примут участие в открытии объектов и рассмотрят перспективы продолжения партийных проектов в регионах.

Также парламентарии обсудят итоги съезда «Единой России», который прошел 22-23 декабря в Москве.

Первая в 2018 году региональная неделя пройдет в конце января.

