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Рустам Минниханов вручил отличившимся управленцам VIII том «Книги благотворителей»

26 декабря 2017, 07:11 , Фото: prav.tatarstan.ru

Рустам Минниханов вручил отличившимся управленцам VIII том «Книги благотворителей» Поддержавшие проект возрождения историко-культурного наследия получили благодарственные письма фонда «Возрождение».
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(Казань, 26 декабря, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов вручил руководителям предприятий и организаций, оказавшим в завершающемся 2017 году значимую поддержку проекту возрождения историко-культурного наследия, VIII том «Книги благотворителей» и благодарственные письма Республиканского фонда возрождения памятников истории и культуры РТ.

Это произошло в ходе церемонии награждения лауреатов республиканского общественного конкурса «Руководитель года-2017» в казанском ГТРК «Корстон», сообщает пресс-служба главы республики.

Были отмечены генеральный директор ПАО «Татнефть» имени В. Д. Шашина, депутат Государственного Совета РТ Наиль Маганов, генеральный директор АО «ТАИФ» Альберт Шигабутдинов и начальник Управления государственной экспертизы и ценообразования РТ по строительству и архитектуре Мазит Салихов.

Торжественная церемония награждения лауреатов Республиканского общественного конкурса &quot;Руководитель года - 2017&quot;. Принимает участие Президент Республики Татарстан Р.Н. Минниханов. Фото Марсель Бадыкшин

Кроме того, Рустам Минниханов вручил государственные награды республики: орден «Дуслык», медаль ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан», медаль «За доблестный труд» и ряд других. 

Торжественная церемония награждения лауреатов Республиканского общественного конкурса &quot;Руководитель года - 2017&quot;. Принимает участие Президент Республики Татарстан Р.Н. Минниханов. Фото Марсель Бадыкшин

Торжественная церемония награждения лауреатов Республиканского общественного конкурса &quot;Руководитель года - 2017&quot;. Принимает участие Президент Республики Татарстан Р.Н. Минниханов. Фото Марсель Бадыкшин

Торжественная церемония награждения лауреатов Республиканского общественного конкурса &quot;Руководитель года - 2017&quot;. Принимает участие Президент Республики Татарстан Р.Н. Минниханов. Фото Марсель Бадыкшин

Торжественная церемония награждения лауреатов Республиканского общественного конкурса &quot;Руководитель года - 2017&quot;. Принимает участие Президент Республики Татарстан Р.Н. Минниханов. Фото Марсель Бадыкшин

 


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