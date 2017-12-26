Рустам Минниханов вручил отличившимся управленцам VIII том «Книги благотворителей»

(Казань, 26 декабря, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов вручил руководителям предприятий и организаций, оказавшим в завершающемся 2017 году значимую поддержку проекту возрождения историко-культурного наследия, VIII том «Книги благотворителей» и благодарственные письма Республиканского фонда возрождения памятников истории и культуры РТ.

Это произошло в ходе церемонии награждения лауреатов республиканского общественного конкурса «Руководитель года-2017» в казанском ГТРК «Корстон», сообщает пресс-служба главы республики.

Были отмечены генеральный директор ПАО «Татнефть» имени В. Д. Шашина, депутат Государственного Совета РТ Наиль Маганов, генеральный директор АО «ТАИФ» Альберт Шигабутдинов и начальник Управления государственной экспертизы и ценообразования РТ по строительству и архитектуре Мазит Салихов.

Кроме того, Рустам Минниханов вручил государственные награды республики: орден «Дуслык», медаль ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан», медаль «За доблестный труд» и ряд других.