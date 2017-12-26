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Рост ВРП Татарстана в 2017 году составит около 3 процентов

26 декабря 2017, 06:25 , Фото: prav.tatarstan.ru

Рост ВРП Татарстана в 2017 году составит около 3 процентов Президент РТ Рустам Минниханов назвал уходящий год непростым.
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(Казань, 26 декабря, «Татар-информ»). Рост ВРП Татарстана в 2017 году составит около 3 процентов. Промышленное производство в регионе должно вырасти более чем на 2 процента, сельскохозяйственной продукции произведено на 5 процентов больше по сравнению с прошлым годом.

Об этом Президент Татарстана Рустам Минниханов заявил, выступая с речью на церемонии награждения лауреатов республиканского общественного конкурса «Руководитель года-2017» в казанском ГТРК «Корстон», сообщает пресс-служба Президента РТ.

Торжественная церемония награждения лауреатов Республиканского общественного конкурса &quot;Руководитель года - 2017&quot;. Принимает участие Президент Республики Татарстан Р.Н. Минниханов. Фото Марсель Бадыкшин

Лидер республики назвал уходящий год непростым и подчеркнул, что в достигнутых результатах виден «огромный труд наших коллективов, наших руководителей, конечно».

На территории региона формируется около 840 млрд. рублей налоговых отчислений, из которых примерно 70 процентов поступает в федеральный бюджет. Татарстан является одним из крупнейших регионов-налогоплательщиков по стране и занимает первое место по этому показателю в Приволжском федеральном округе, напомнил он.

Торжественная церемония награждения лауреатов Республиканского общественного конкурса &quot;Руководитель года - 2017&quot;. Принимает участие Президент Республики Татарстан Р.Н. Минниханов. Фото Марсель Бадыкшин

Именно успехи в экономике позволяют республике осуществлять масштабные проекты в разных областях, добавил Президент РТ. И перечислил те моменты программ в сфере нефтепереработки и нефтехимии, которые должны быть реализованы в ближайшее время. 


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