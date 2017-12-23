Путин попросил не относиться к России, как к любимой бабушке

(Казань, 23 декабря, «Татар-информ»). Сегодня глава российского государства Владимир Путин на съезде «Единой России» призвал не относиться к России, как к любимой бабушке, сообщает РИА Новости.

Путин отметил, что Россия — страна с тысячелетней историей. Но, по его словам, россияне не должны к ней относиться как к любимой бабушке — вовремя давать ей лекарства, чтобы у нее ничего не болело и на этом успокоиться.

«Мы должны сделать Россию молодой, устремленной вперед. И с каждым новым поколением она такой и становится», — заявил российский лидер.