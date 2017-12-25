Генменеджер «Ак Барса»: Будет интересно понаблюдать за нашими «звездочками»

(Казань, 25 декабря, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Генеральный менеджер казанского «Ак Барса» Рафик Якубов прокомментировал старт дебютного «Кубка Академии хоккея Ак Барс» – первые матчи турнира прошли сегодня в Казани. По его мнению, состязание во многом станет показательным: в 13 лет уже видны способности и таланты юных ребят.

«Детские турниры – это всегда хорошо, они представляют большой интерес для всех. Это наше подрастающее поколение, маленькие "звездочки", поэтому нам будет очень интересно за ними понаблюдать. Тем более состав участников собрался приличный. 2004 год получился очень урожайным на хоккеистов – все команды по уровню очень серьезные», – заметил Якубов.

«Приятно будет и детишкам посмотреть-поболеть, и нам, конечно, тоже: Академией имени Моисеева работа проведена огромная, будет интересно. Несмотря на то, что ребятам всего 13 лет, их потенциал будет виден сразу, по играм сейчас будем смотреть. По этому году рождения играет очень много талантливых ребят, и мы по этому турниру увидим, что в каждой команде есть по два-три талантливых, способных мальчишки», – добавил он.

«Кубок Академии хоккея Ак Барс» пройдет в Казани с 25 по 29 декабря. Участие в турнире принимают казанские «Академия хоккея Ак Барс» и «Волна», нижнекамский «Нефтехимик», сборная Москвы, а также московский ЦСКА, «Торпедо» из Нижнего Новгорода, минское «Динамо», «Пираты» из Риги и астанинский «Барыс».