В Казани стартовал первый «Кубок Академии хоккея Ак Барс»

(Казань, 25 декабря, «Татар-информ», Алексей Анисимов). В казанском дворце спорта «Зилант» стартовал первый «Кубок Академии хоккея Ак Барс» имени Юрия Моисеева. Участие в дебютном турнире принимают хоккеисты не старше 13 лет из Казани, Нижнекамска, Москвы, Нижнего Новгорода, Минска, Риги и Астаны.

Совсем скоро «Академия хоккея Ак Барс» отметит свой первый день рождения: в ее состав сегодня входят спортивные школы из Казани «Ак Барс» и «Динамо», а также альметьевская спортшкола «Нефтяник». Именно хозяева сыграли в матче открытия турнира – на льду команда Академии хоккея встретилась с нижегородским «Торпедо».

Предваряла стартовую игру церемония открытия соревнований. Юных хоккеистов приветствовали вице-президент Федерации хоккея РТ Андрей Рябов, генеральный менеджер «Ак Барса» Рафик Якубов, директор «Академии хоккея Ак Барс» Евгений Рычков и заслуженный тренер России, бывший главный тренер «Ак Барса» Всеволод Елфимов.

«Казань в части спортивных традиций всегда была и будет впереди планеты всей. Мы стараемся, чтобы те традиции, которые заложены в республике и городе, поддерживались и приумножались, – отметил Андрей Рябов. – Хоккей был и остается спортом номер один в Татарстане. Хотелось бы поблагодарить всех хоккеистов и тренеров за то, что нашли время приехать и принять участие в этом турнире».

По словам директора «Академии хоккея Ак Барс», организаторы турнира планируют, что соревнование станет традиционным. «Надеемся, что в следующем году участие в Кубке примет большее количество команд. В этом году пусть победит сильнейший. Желаю вам честной, справедливой и красивой игры», – обратился к спортсменам Евгений Рычков.

Этот «Кубок Академии хоккея Ак Барс» стал дебютным, но уже собрал солидный состав участников – помимо хозяев это казанская «Волна», нижнекамский «Нефтехимик», сборная Москвы, а также московский ЦСКА, «Торпедо» из Нижнего Новгорода, минское «Динамо», «Пираты» из Риги и астанинский «Барыс».

Турнир пройдет с 25 по 29 декабря. Первые три дня отведены на групповой этап, по итогам которого определятся четыре лучшие команды. Дальше они продолжат борьбу за право стать первым в истории обладателем «Кубка Академии хоккея Ак Барс». Игры состоятся на льду спорткомплексов «Зилант» и «Ватан», вход для болельщиков – свободный.