Медведчук: Место и время обмена пленными в Донбассе назовут только 27 декабря

(Казань, 25 декабря, «Татар-информ»). Место и время обмена пленными в Донбассе будут объявлены только утром 27 декабря. Об этом заявил журналистам глава движения «Украинский выбор – право народа», член подгруппы по гуманитарным вопросам в рамках контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины Виктор Медведчук, передает РИА «Новости».

Соответствующее решение было принято в ходе встречи, участниками которой также были патриарх Московский и всея Руси Кирилл, глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко и и. о. главы самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник.

«Мы специально сегодня об этом не говорили, хотя, естественно, договорились и по поводу места, и по поводу времени. Мы не говорили из соображений безопасности <…>», – пояснил Медведчук.

По его словам, утром 27-го числа обе стороны сообщат о месте и времени обмена представителям СМИ. Передача удерживаемых лиц должна состояться в тот же день.

Предполагается, что украинские власти передадут 306 человек, самопровозглашенные республики – 74.