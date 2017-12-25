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Патриарх Кирилл заявил о согласовании всех деталей обмена пленными в Донбассе

25 декабря 2017, 11:46

Украинские власти должны будут вернуть 306 удерживаемых, самопровозглашенные республики – 74.
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(Казань, 25 декабря, «Татар-информ»). Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил о завершении согласования всех деталей обмена пленными в Донбассе, передает РИА «Новости».

Предстоятель Русской православной церкви сказал об этом после встречи с лидерами самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Александром Захарченко и Леонидом Пасечником, а также главой движения «Украинский выбор – право народа» Виктором Медведчуком.

Патриарх Кирилл выразил надежду на то, что предстоящий обмен положит начало процессу освобождения всех, удерживаемых сейчас в заключении сторонами конфликта.

Предполагается, что украинские власти передадут 306 человек, самопровозглашенные республики – 74. Обмен должен произойти 27 декабря. 


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