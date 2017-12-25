За сутки на дорогах Казани использовали более тысячи тонн противогололедных средств

(Казань, 25 декабря, «Татар-информ»). За сутки на дорогах Казани использовали 1305 т противогололедных средств, в том числе – 285 т реагента и 1020 т песко-соляной смеси. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Всего за минувшие сутки с улиц столицы РТ вывезли 4370 т снега. В уборке участвовали 478 единиц спецтехники и 321 дорожный рабочий.

Сегодня на улицы города должны будут выйти 502 дорожных рабочих и 392 единицы техники. Основные работы будут производиться днем, чтобы не вызвать транспортного коллапса, пояснил на деловом понедельнике в мэрии заместитель руководителя исполкома Казани — председатель Комитета внешнего благоустройства Игорь Куляжев.

В целом с начала зимнего периода с улиц Казани вывезли 155,4 тыс. т снега.