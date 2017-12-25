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Исполком Казани: Есть впечатление, что дороги не очень хорошо очищены

25 декабря 2017, 10:06 , Фото: Салават Камалетдинов

Исполком Казани: Есть впечатление, что дороги не очень хорошо очищены Разметание снега отложили на более позднее время.
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(Казань, 25 декабря, «Татар-информ», Динара Сиразеева). На улицы Казани вывели не все снегоуборочные машины из-за опасности пробок. Об этом сообщил на деловом понедельнике в мэрии Игорь Куляжев, заместитель руководителя исполкома Казани — председатель Комитета внешнего благоустройства. 

«Со вчерашнего дня начался снегопад, соответственно все дорожные службы были выведены на посыпку, размет, поджим и вывоз снега. Снег шел до утра, поэтому есть впечатление, что дороги не очень хорошо очищены. На самом деле они обработаны противогололедным материалом. Дороги сейчас надо размести, но так, чтобы не создавать в городе пробки. Если мы выведем все 500 единиц техники на разметание, никто не доедет до работы. Мы отложили разметание дорог на более позднее время, когда пробки рассосутся. Мы поставим машины и разметем тот снег, который выпал», — сказал Куляжев. 

Городские дороги обработаны противогололедным материалом, а сейчас ведется уборка тротуаров, остановочных площадок, отметил председатель Комитета внешнего благоустройства.


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