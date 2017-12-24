«Справедливая Россия» поддержит Путина на выборах главы государства

(Казань, 24 декабря, «Татар-информ»). Партия «Справедливая Россия» не будет выдвигать свою кандидатуру на президентских выборах 2018 года, а окажет поддержку идущему как самовыдвиженец Владимиру Путину.

Об этом по итогам заседания президиума партии рассказал лидер «СР» Сергей Миронов, передает «Интерфакс».

По словам политика, завтра соответствующее решение будет предложено принять партийному съезду. Представители «Справедливой России» должны войти и в инициативную группу по выдвижению Путина, и в его штабные структуры, добавил Миронов.

При этом источник в партии рассказал агентству, что «Справедливая Россия» сможет поддержать Путина именно благодаря тому, что он идет на выборы как самовыдвиженец.

Ранее на съезде партии «Единая Россия» о поддержке кандидатуры Владимира Путина заявил ее председатель – Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Очередные выборы главы государства состоятся 18 марта 2018 года. Избирательная кампания началась за три месяца до дня голосования, 18 декабря.