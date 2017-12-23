Дмитрий Медведев заявил, что выборы Президента РФ должны быть прозрачны и легитимны

(Казань, 23 декабря, «Татар-информ»). Выборы президента должны быть абсолютно прозрачны и легитимны, заявил Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на съезде партии «Единая Россия» в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.

Дмитрий Медведев, выступая на съезде «Единой России», сказал что прозрачность и легитимность выборов важна для политической системы и цивилизованного развития страны.

«Уверен, что этого желают все жители нашего большого государства. И мы обязаны это обеспечить», — заявил Медведев.

Глава правительства РФ и «Единой России» также подчеркнул, что его партия поддержала самовыдвижение Владимира Путина.