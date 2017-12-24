Минниханов предложил выпускнице «Фабрики предпринимательства» обучить министров навыкам SMM

(Казань, 24 декабря, «Татар-информ», Рустам Кильсинбаев). Президент Татарстана Рустам Минниханов пригласил выпускницу «Фабрики предпринимательства» обучить членов Правительства навыкам SMM (маркетинг социальных сетей). Очередной выпускной бизнес-проекта прошел сегодня в стенах Института управления, экономики и финансов КФУ.

Молодая предпринимательница из Альметьевска, руководитель школы SMM Plastilink Алиса Сафина представила сегодня на выпускном «Фабрики» свой инвестпроект. За время участия в программе девушка получила прибыль более чем в 200 тысяч рублей.

Президент Татарстана посчитал направление бизнеса интересным и предложил Сафиной провести мастер-класс для руководителей республиканских министерств. «Я думаю, что было бы неплохо, если бы вы сделали мастер-класс для наших министров, чтобы они тоже умели работать в социальных сетях», — сказал Минниханов.

Президент немного поторговался с предпринимательницей, чтобы та сделала небольшую скидку для клиентов из руководства республики. «Всегда надо торговаться, никогда сразу ничего не покупайте — торгуйтесь. Когда вы торгуетесь, возможно, вы поймете, что этот товар вам и не нужен», — посоветовал он.

В ответ на предложение Сафина позвала лидера республики провести занятие для обучающихся в школе Plastilink. «Вы являетесь мастером SMM, и мы вас приглашаем в нашу школу передать нам свой опыт, знания и навыки. По всем параметрам ваш аккаунт признан мастерским», — обратилась девушка к Рустаму Минниханову.

Президент ответил, что находится в неравных условиях с другими инстаграм-блогерами. На его популярность в соцсетях сильно влияют должность и положение. «Возможно, у меня много снимков, поездок. Тем не менее, каждый из нас должен знать некие тонкости. Поэтому для всех нас будет полезно то, что вы сегодня можете рассказать. Мы вас обязательно пригласим», — сказал Минниханов.

«Фабрика предпринимательства» — это совместный проект КФУ, Минэкономики РТ и одноименного фонда поддержки и развития бизнеса. Участники проекта при помощи наставников в течение трех месяцев создают свой бизнес и представляют итоги своей работы широкой публике.