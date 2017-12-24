Президент Татарстана прибыл на выпускной «Фабрики предпринимательства» в КФУ

(Казань, 24 декабря, «Татар-информ», Рустам Кильсинбаев). Президент Татарстана Рустам Минниханов прибыл в Казанский федеральный университет для участия в выпускном «Фабрики предпринимательства».

«Фабрика предпринимательства» – это совместный проект КФУ, Минэкономики РТ и одноименного фонда поддержки и развития бизнеса. Участники проекта при помощи наставников в течение трех месяцев создают свой бизнес. Итоги своей работы «фабриканты» представляют на выпускном в виде инвестиционного проекта.

Перед началом выпускного и презентацией инвестпроектов фабрикантов Минниханов осмотрел выставку бизнес-проектов. В числе первых Президенту представили свои успехи дети из «Фабрики школьного предпринимательства».

Выпускники сегодня презентуют лидеру республики и наставникам семь бизнес-проектов. Начинающие предприниматели выбрали разные направления для своего бизнеса — изготовление мебели, обучение бальным танцам, производство медовой продукции и др.