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Президент Татарстана прибыл на выпускной «Фабрики предпринимательства» в КФУ

24 декабря 2017, 10:38 , Фото: instagram.com/rusminnikhanov

Президент Татарстана прибыл на выпускной «Фабрики предпринимательства» в КФУ Рустам Минниханов осмотрел выставку бизнес-проектов выпускников.
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(Казань, 24 декабря, «Татар-информ», Рустам Кильсинбаев). Президент Татарстана Рустам Минниханов прибыл в Казанский федеральный университет для участия в выпускном «Фабрики предпринимательства».

«Фабрика предпринимательства» – это совместный проект КФУ, Минэкономики РТ и одноименного фонда поддержки и развития бизнеса. Участники проекта при помощи наставников в течение трех месяцев создают свой бизнес. Итоги своей работы «фабриканты» представляют на выпускном в виде инвестиционного проекта.

Перед началом выпускного и презентацией инвестпроектов фабрикантов Минниханов осмотрел выставку бизнес-проектов. В числе первых Президенту представили свои успехи дети из «Фабрики школьного предпринимательства».

Выпускники сегодня презентуют лидеру республики и наставникам семь бизнес-проектов. Начинающие предприниматели выбрали разные направления для своего бизнеса — изготовление мебели, обучение бальным танцам, производство медовой продукции и др. 

Детская школа балета Lil Ballerine!

Публикация от Рустам Минниханов (@rusminnikhanov)


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