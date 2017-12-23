Появились фото страшного ДТП в Челнах, которое устроил водитель «Порше Каен»

(Набережные Челны, 23 декабря, «Татар-иноформ», Эльвира Мухаметдинова). Появились фото страшного ДТП в Челнах, которое устроил водитель автомобиля «Порше Каен».

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что ДТП произошло на Сармановском тракте. Как сообщают очевидцы, в поле зрения патруля ГИБДД попал автомобиль «Порше Каен», который ехал с превышением скорости. Требованию остановить машину водитель не подчинился. Более того, попытался уйти от погони.

В результате «Порше Каен» на большой скорости столкнулся с «Ладой» 14-й модели, которую от удара отбросило на придорожный столб. Судя по фотографиям в соцсетях, в результате аварии отечественную легковушку в буквальном смысле слова смяло. Прибывшие на место сотрудники ГИБДД извлекли из искорёженного автомобиля водителя и передали его медикам.

В БСМП водителю «Лады» провели срочную операцию.

Водителю и пассажирам «Порше Каен» также понадобилась медицинская помощь. По утверждению очевидцев, компания, сидевшая в машине премиум-класса, была пьяной.