В Челнах расшибся водитель авто после столкновения с иномаркой

(Казань, 23 декабря, «Татар-информ»). Около Набережных Челнов пострадал водитель авто, ударившегося после лобового столкновения с иномаркой об столб. Об этом пишут «Челнинские известия».

Дорожное происшествие случилось накануне вечером на Сармановском тракте в Набережных Челнах. Там столкнулись «Лада» 14-й модели и «Порше Каен». После удара отечественный автомобиль отбросило на столб.

В результате происшествия серьезно пострадал водитель «Лады». С множественными травмами его доставили в челнинскую больницу скорой помощи.