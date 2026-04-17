Зюзин — о словах Баширова про нечестную игру: «Такое мог сказать только дилетант»

Известный хоккейный функционер и бывший защитник Андрей Зюзин резко раскритиковал заявление генерального директора «Салавата Юлаева» Рината Баширова, который назвал нечестной победу «Локомотива» в серии второго раунда Кубка Гагарина из-за финансовой подоплеки

«После яркой победы в серии с "Автомобилистом" появилась эйфория. Отсюда реакция на "баранку" от "Локомотива" — обвинения в нечестной игре. Такое мог сказать только дилетант – человек, далекий от хоккея. Ну о какой нечестной игре может идти речь, если чемпион доминировал во всех линиях и во всех матчах?» — приводит слова Зюзина Russia-Hockey.ru.

Он также сравнил клубные системы двух команд.

«У Ярославля работающая вертикаль, лучшая наряду со столицами молодёжная школа в стране. А у "Салавата" в системе — "Торос", который завалил чемпионат ВХЛ, заняв 18-е место, и "Толпар", вылетевший от "Авто" в первом же раунде», — добавил функционер.

Напомним, «Локомотив» выиграл серию у «Салавата» со счетом 4-0.