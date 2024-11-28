Жюри Общероссийской премии «Буква А» назвало «Татар-информ» лучшим региональным СМИ

Фото: © Оксана Романова / «Татар-информ»

Информационное агентство «Татар-информ» по итогам IV Общероссийского конкурса-премии «Буква А» для СМИ, журналистов и блогеров, пишущих про архитектуру, строительство и недвижимость, признано лучшим региональным СМИ в категории онлайн и печать. Журналисту «Татар-информа» Оксане Романовой, заявлявшей свои материалы, кроме этой номинации, ещё в трех, жюри присудило также первое место в номинации «Лучший журналистский запрос».

Фото: © Оксана Романова / «Татар-информ»

Церемония награждения прошла накануне в Москве, в зале Cube на Дизайн-заводе. Ей предшествовала дискуссия о трендах медиаотрасли в сфере архитектуры и строительства, острых проблемах, связанных с соблюдением законодательства и кодексом журналиста в блогосфере, а также о качестве тематических Telegram-каналов. Спикерами обсуждения стали секретарь Союза журналистов России Кирилл Серебряный, архитектор, дизайнер, эксперт известных телепередач о ремонте Анастасия Топоева, известный журналист крупных федеральных СМИ Светлана Данилова, сооснователь агентства TGStat Agensy Мария Борисенко.

«По работам, которые я отсматривал, была видна тенденция: чтобы все было динамично, интересно, люди привыкли, чтобы картинка была яркой, чтобы все было в движении – либо камера двигалась, либо журналист. Были такие классно сделанные работы. Были те, кто делали по-другому, но тоже по-своему интересно – обращали внимание на те детали, на которые обычно в суматохе не обращают внимания. Я в любом случае поздравляю тех, кто сегодня услышит свои имена», - сказал перед вручением наград Кирилл Серебряный.

Фото: © Оксана Романова / «Татар-информ»

Лучшим федеральным СМИ в категории онлайн и печать признано РИА «Недвижимость» МИА «Россия сегодня». Лучшим региональным СМИ в телеформате стало ГТРК «Вести Калининград». Лучшим отраслевым архитектурным СМИ в категории онлайн и печать стало издание Archi.ru. лучшим отраслевым строительным СМИ в категории онлайн и печать – «Строительная газета», которая в этом году, к слову, отметила столетний юбилей.

Премии в номинации «Лучший автор» вручала Светлана Данилова.

«Были работы, которые зацепили за живое. Не устаешь радоваться, что есть свежий взгляд, свежие эмоции, чувства – живое, настоящее чувство, которое пробивается сквозь все», - подчеркнула член жюри премии.

Фото: © Оксана Романова / «Татар-информ»

Лучшими авторами в разных категориях IV сезона премии стали автор Archi.ru Алена Кузнецова, автор Лента.ру Алсу Гузаирова, автор телеграм-канала «Исторические разборки» и, еще одной премией, журналист «Москва 24» Виталий Калашников, журналист «Дон Медиа» Александра Грановская, журналисты «Радио Маяк Самара» Антон Самохвалов и Татьяна Борисова, журналист «Радио Комсомольская правда» Юрий Кораблёв.

«В массе своей, честно, тексты были неинтересные. 70% работ - это… Обнять и плакать. Хороший текст – это тот, по которому видно, что человек парился. Как в дизайне: можно сделать белые стены и черные элементы и все будет красиво. А можно, действительно, детально подходить: здесь так, здесь по-другому. Бывает текст вроде формально нормальный, но за что давать? Как говорил основатель “Ведомостей“ и Слон.ру Леонид Бершидский, хороший текст – это тот, который вы с интересом расскажете, а вас с интересом выслушает коллега, когда вы оба встретились у кулера в офисе», - прокомментировал «Татар-информ» поступившие на конкурс заявки и подход жюри к их оценке главный редактор Elitnoe.ru Денис Тыкулов.

Фото: © Оксана Романова

Общероссийский конкурс-премия «Буква А», напомним, был возобновлен в этом году после четырехлетнего перерыва. В связи с этим заявители могли подавать на него материалы, опубликованные с 1 января прошлого, 2023 года, по 9 сентября нынешнего года. Номинировать можно было как публикации, информационные сообщения, радио- и телесюжеты, опубликованные в печатных изданиях и размещенные на интернет-сайтах, так и размещенные в теле- или радиоэфирах новых медиа — соцсетях и Telegram-каналах.

В предыдущих сезонах конкурса-премии «Буква А» обозреватель информагентства Оксана Романова, отметим, уже становилась призером в разных номинациях, в том числе была признана лучшим автором среди печатных и онлайн-СМИ в номинации «Архитектура нового времени». А также в сезоне премии 2019 года ее публикации уже приносили «Татар-информу» звание лучшего регионального СМИ в сфере архитектуры и строительства.