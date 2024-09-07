Жюри «Алтын Минбара» Хуссейн Дуач: Во мне проснулась любовь к Казани

В гостинице «Ногай», где обосновались участники кинофестиваля «Алтын Минбар», прошла пресс-конференция с командой жюри. О том, с каким намерением прибыли корифеи тюркского кино и почему судейство может быть опасным, – в репортаже «Татар информа».

Визит в столицу Татарстана для многих членов жюри стал дебютным. Каждый из них обратил внимание на атмосферу «мира и порядка» на улицах Казани. Иранский режиссер Хуссейн Мохсен Дуач перед приездом успел углубиться в историю и культуру Казани и получил много впечатлений по приезде в город.

«Я почувствовал, что я тоже отношусь к этому городу. Во мне проснулась любовь к нему», – поделился Дуач.

Малазийский режиссер Эсма Даниэл убедился в этом во время первой утренней пробежки в Казани. Режиссер из Омана Хумайд аль Амри, вспоминая арабскую мудрость, подчеркнул, что увидеть значит больше, чем услышать. Теперь он увидел столицу Татарстана и «может рассказать о том, какая она в действительности».

Члены жюри, подчеркивая уровень организации кинофорума, признались, что настроены к серьезному и ответственному судейству. Для многих роль «киносудьи» не в новинку. Председатель жюри режиссер Метин Гюнай обратил внимание, что судейство бывает «очень опасным», равно как переход над пропастью. Неправильное решение сравнимо с падением в эту пропасть.

Кинофестиваль существует уже 20 лет и с каждым годом становится только лучше, уверен Гюнай. К юбилею отборочная комиссия старалась представить зрителю только самые выдающиеся картины. Часть фильмов судьи уже успели просмотреть у себя дома, получив копии картин по электронной почте. Метин Гюнай отметил, что все они «очень успешны».

«Все фильмы очень успешны, поэтому соревнование может оказаться очень трудным», – добавил Гюнай.