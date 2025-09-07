Жюри «Алтын минбар» высоко оценило инклюзивность конкурсной программы

Фото: пресс-служба ГБУК РТ «ТатарКино»

Встреча членов жюри с журналистами состоялась в пресс-центре Казанского международного кинофестиваля «Алтын минбар». Об этом сообщает пресс-служба ГБУК РТ «ТатарКино».

В состав жюри вошли председатель – режиссер, звукорежиссер, саунд-дизайнер, обладатель премии «Оскар» за фильм «Миллионер из трущоб» Ресул Пукутти (Индия), председатель Оманского кинообщества и член Генерального союза арабских художников Мохаммед Абдулла Аль-Аджми (Султанат Оман), арт-директор и художественный руководитель компании У Хунлянь (Китай).

Также членами жюри стали продюсер, режиссер и сценарист, заведующий кафедрой анимации в Московском государственном институте культуры, член Гильдии режиссеров РФ Сергей Струсовский (Россия), заслуженная артистка Республики Узбекистан и руководитель «Центра молодежи и детей с ограниченными возможностями» Рано Шодиева (Узбекистан), а также режиссер, сценарист и продюсер Мохаммад Али Саджади (Иран).

Председатель жюри Ресул Пукутти отметил, что конкурсная программа носит инклюзивный характер и объединяет участников со всего мира. Он подчеркнул, что для него большая честь находиться в столице Татарстана, а каждая из представленных картин оставляет сильный эмоциональный отклик, затрагивая важные темы современности.

Пукутти выразил восхищение богатством регионального кинематографического наследия и пожелал «долгой жизни кино и его 24 кадрам в секунду». Он также заявил о своем уважении к российской культуре и отметил, что Татарстан является уникальным примером гармоничного сосуществования разных религий, что особенно важно для культурного многообразия.

Мохаммед Абдулла Аль-Аджми сообщил, что рад быть частью фестиваля и высоко оценил подборку фильмов из разных стран. Особое впечатление на него произвели работы кинематографистов Казахстана и Узбекистана, которые, по его мнению, мастерски отражают культурные традиции и самобытность своих народов.

У Хунлянь выразил заинтересованность в укреплении международного сотрудничества и подчеркнул, что конкурс анимационных фильмов представляет для него особый интерес.

Он рассказал, что работает над мультфильмом «Пангэ», главным героем которого станет панда, и отметил, что участие в фестивале предоставляет ему возможность продемонстрировать промежуточные результаты и наладить контакты с коллегами в анимационной индустрии.

Сергей Струсовский обратил внимание, что конкурсная программа анимации является для него профессионально значимой. Он пояснил, что находится в постоянном поиске фильмов, которые можно было бы использовать в образовательной деятельности со студентами.

По его словам, превращение идеи в изображение на экране всегда остается чудом, а задача жюри – объективно определить победителя, несмотря на то что приз за «Лучший анимационный фильм» всего один.

Рано Шодиева выразила благодарность организаторам за отбор фильмов и отметила, что документальные и короткометражные картины, представленные в программе, открывают зрителям удивительный мир стран-производителей. Она подчеркнула высокое качество и содержательность кинолент.

Мохаммад Али Саджади назвал работу члена жюри сложным и многогранным процессом, который требует не только знаний и опыта, но и умения сохранять объективность. Он отметил, что атмосфера фестиваля и взаимодействие с коллегами влияют на процесс принятия решений.

Особую ценность для него представляет возможность познакомиться с восточным кинематографом, так как в своей работе он в основном взаимодействует с западными проектами.

XXI Казанский международный кинофестиваль «Алтын минбар» проходит с 5 по 9 сентября в столице Татарстана под девизом «Через диалог культур – к культуре диалога».

Форум включен в перечень кинопроектов, поддержанных Министерством культуры РФ, и проводится при поддержке Раиса Татарстана Рустама Минниханова, Министерства культуры России и группы стратегического видения «Россия – Исламский мир».