Зять гендиректора ПСО «Казань» вошел в совет директоров АО «Данон Россия»

Яков Хачанян, зять генерального директора ПСО «Казань» Равиля Зиганшина попал в совет директоров АО «Данон Россия». Также членом данного органа стал председатель правления группы компаний «Вамин Татарстан» Минтимер Мингазов, передают «Казанские ведомости» со ссылкой на осведомленный источник.

Председателем совета директоров назначен замминистра сельского хозяйства Чечни Руслан Алисултано. Также в совет вошли министр сельского хозяйства республики Чечня Якуб Закриев и директор Департамента пищевой и перерабатывающей промышленности Минсельхоза РФ Владимир Скворцов.

Французский производитель молочных продуктов Danone хотел передать контроль над своим российским бизнесом еще в октябре прошлого, 2022 года. Недавно компания решила локализовать бренд «Активиа» для российского рынка. 16 июля стало известно, что Президент Владимир Путин подписал указ о переходе долей Danone во временное управление РФ.