Зять Есенина и ковер на всесоюзной выставке: мензелинцы провели День культуры в Казани

В Казани в рамках конкурса «Культурная столица Татарстана» прошел День культуры Мензелинского района, сообщили в пресс-службе республиканского конкурса.

Первой в фойе Кариевского театра гостей встречала экспозиция районной библиотеки. Как рассказали сотрудники библиотеки, Мензелинск является одним из самых старейших городов Татарстана — он был заложен в 1583-1586 годах.

В 1897 году здесь образовалась своя библиотека. Ее основал учитель математики Дмитрий Пушков. Первым библиотекарем была его супруга Александра. Фонд был сформирован из личной библиотеки семьи Пушковых. Здесь в свое время бывали Муса Джалиль, Абдулла Алиш, Адип Маликов, Сажида Сулейманова и другие видные татарские литераторы.

Здесь же были представлены экспозиции, посвященные знаменитым уроженцам Мензелинского района, внесшим значительный вклад в развитие русской литературы. Это Роман Солнцев, Вячеслав Шугаев и Валентин Ерашов. По произведениям Романа Солнцева снято десять художественных фильмов, поставлено большое количество спектаклей на разных сценах не только России, но и зарубежья.

А недавно мензелинцы узнали, что писатель Вячеслав Шугаев был женат на внучке известного писателя Сергея Есенина Марине. Шугаев похоронен на Ваганьковском кладбище в Москве рядом с первой женой Сергея Есенина, актрисой Зинаидой Райх и отцом своей жены Константином Есениным.

Мензелинск является также родиной таких известных татарских писателей и поэтов, как Фанзаман Баттал, Марс Шабаев и Гульшат Зайнашева.

Напротив библиотечного стенда была развернута выставка картин уроженца Мензелинского района Вадима Аксенова. Тридцать лет назад он принес в дар местному краеведческому музею 24 свои работы, 20 из которых посвящены мензелинским пейзажам.

Центральное место в экспозиции заняли два самотканных паласа. В течение одного года — с 1982-го по 1983-й — эти изделия были частью всероссийской выставки «Народное искусство Поволжья и Прикамья» в Москве.

Выставка была организована Всероссийским научно-методическим центром народного творчества и культурно-просветительской работы им. Н.К. Крупской и проходила в Выставочном зале Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ныне парк Зарядье).

Когда паласы вернули в район, в них была завернута афиша выставки, которую жители района бережно хранят. Афиша также была представлена на экспозиции. Сейчас мензелинцы закупили ткацкий станок и стараются возродить у себя в районе данный промысел.

Здесь же была размещена выставка работ учащихся Детской школы искусств Мензелинска. Ребята представили макеты планетария, который мог бы быть в Мензелинске, детского оздоровительного центра, детской школы искусств и мечети. Также прошла презентация семейной пасеки «Бал Бабай хәзинәсе». Жители деревни Татарская Мушуга показали обряд «балан бүкәнләү» — способ сохранения ягод калины на зиму.

Рядом расположилась выставка расписных татарских коромысел. Их изготавливает 86-летний житель села Подгорный Байлар Накип Шайхетдинов. Коромысло здесь использовали не только для того, чтобы ходить на родник за водой, но и при сборе ягод, в быту. Сегодня увидеть их можно во время традиционных обрядов на сельских свадьбах.

Семья Кутдусовых из деревни Тулубаево представила свою богатую экспозицию вышитых изделий. Вышивкой здесь занимается вся семья, и даже 85-летняя мама. Мастера используют тамбурную вышивку, гладь и вышивку крестиком (чалып чигү).

Свою программу представил и кряшенский фольклорный ансамбль из села Нижние Юшады. Участницы коллектива «Мәлкәнәй» провели мастер-класс по вязанию ажурных платков. Марийцы мензелинского района показали мастер-класс по изготовлению национальных оберегов.

Закончились Дни культуры Мензелинского района праздничным концертом под названием «Мой родной край, и вновь пою я о тебе...» с участием народных и фольклорных ансамблей, творческих коллективов и отдельных исполнителей, самодеятельных артистов и юных талантов Мензелинского района.

Перед началом концерта гостей праздника поприветствовала заместитель главы города Мензелинска Роза Салдаева. «Мензелинский район — район с богатой историей. Но главное богатство района — это его талантливые люди. В районе в дружбе и согласии проживают представители 13 народов», — отметила она.

День культуры посетил также заместитель министра культуры Татарстана Ленар Хакимзянов.

«В Мензелинске уделяют большое внимание сохранению и развитию культурного наследия народов, проживающих в этом районе. Здесь ежегодно открываются новые объекты культуры. Действительно, Мензелинский район является районом с богатой историей, с богатой культурой», — добавил он.

На концерте также выступила народная артистка Татарстана, уроженка Мензелинского района Резеда Шарафиева.

Конкурс «Культурная столица Татарстана» среди муниципальных образований республики проводится в Татарстане второй год.

На протяжении двух месяцев на различных площадках Казани будет представлена культурная программа, на которой жители республики познакомятся с уникальным культурным кодом муниципальных образований Татарстана через историко-культурные выставки, презентации туристических маршрутов, национальной кухни, народных художественных ремесел, выступлений творческих коллективов. По итогам конкурса будет определен победитель.