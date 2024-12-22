Зяббаровы из Казани: Дети должны продолжать традиции в религии, обычаях

В семье Зяббаровых из Казани — трое детей. О семейных традициях они рассказали на телемарафоне на канале «ТНВ-Татарстан», посвященном Году семьи.

Зяббаровы вместе уже 15 лет, в семье воспитываются две дочери — Марьям и Зифа, а также сын Бахтияр. «Семейные традиции, наверное, появляются с рождением детей. Когда родилась наша старшая дочь Марьям, мы договорились, что обязательно передадим нашим детям традиции языка, религии, обычаев нашего народа. Наши родители воспитывали нас так же», — рассказали гости студии.

По словам Зяббаровых, общение на татарском языке — главная традиция в их семье. «Мы сделали традицией все вместе участвовать в событиях, связанных с национальной жизнью, ходить вместе на премьеры, творческие вечера, концерты. Летом любим кататься на велосипеде, зимой — на лыжах, ходим на каток. Семья — это основа общества. Мы обязаны стоять на защите этой основы», — уверены Зяббаровы.

Дочь Марьям отметила, что в свободное время они устраивают музыкальные вечера, мини-концерты. Вместе с отцом они играют на музыкальных инструментах и поют.

Гульнар Гарифуллина