Зяббаров: Значительного повышения цен на хлеб в Татарстане не будет

Значительного повышения цен на хлеб в Татарстане не ожидается. Об этом заявил министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров на брифинге в Доме Правительства РТ.

«Считаем, что какого-то большого повышения не будет. Если посмотреть цены на зерно, то ниже уже некуда», – сказал глава Минсельхозпрода.

Он уточнил, что в июне цены на зерновые культуры значительно выросли. По данным на 28 июня, средняя закупочная цена без учета НДС на пшеницу третьего класса составляет 14 тыс. рублей за кг, на пшеницу четвертого класса – 12,5 тыс. рублей, пшеницу фуражную – 9,7 тыс. рублей, рожь – 7,8 тыс. рублей, ячмень кормовой – 9,6 тыс. рублей.

«Но у хлебозаводов есть определенные расходы, которые увеличиваются. Есть рост расходов по муке, на добавки, сырье, ГСМ, электричество, газ. За счет этого и увеличиваются цены на хлеб», – заметил Зяббаров.

По его словам, для стабилизации цен на хлеб действует господдержка. И размер субсидий хлебопекам на возмещение части затрат, связанных с производством и реализацией социальных видов хлеба, увеличился. Так, размер возмещения части затрат на реализацию 1 кг социальных хлебов вырос с 4,5 до 6 рублей.

«Таким образом, мы регулируем, чтобы социальные виды хлеба в цене минимально увеличивались», – подчеркнул министр.