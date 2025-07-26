Зяббаров заявил, что почти все районы Татарстана приступили к уборке зерновых культур

К уборке зерновых культур приступили практически все районы Татарстана. Об этом сообщил заместитель Премьер-министра Татарстана – министр сельского хозяйства и продовольствия республики Марат Зяббаров на совещании в Доме Правительства РТ. Его слова приводит пресс-служба кабмина.

Совещание прошло в формате видеоконференции со всеми муниципалитетами под руководством Премьер-министра РТ Алексея Песошина.

В первую очередь убирают озимую пшеницу, горох, ячмень и рожь. По состоянию на текущий день, обмолочено около 82 тысяч гектаров, что составляет примерно 7% от запланированных площадей. Общий намолот составил 388 тысяч тонн при средней урожайности 47,3 центнера с гектара.

Среди лидеров уборочной кампании – Спасский район, где обмолочено более 10 тысяч гектаров. За ним следуют Буинский, Заинский и Сармановский районы, которые также рано начали жатву и показали высокие темпы. Особенно высокой урожайностью зерновых выделяются Тетюшский район – свыше 68 центнеров с гектара, а также Кукморский и Мамадышский, где собирают около 65 центнеров.