Зяббаров: Вызывает обеспокоенность сокращение скота в хозяйствах Актанышского района

Вызывает обеспокоенность сокращение поголовья крупного рогатого скота в личных подсобных хозяйствах Актанышского района Татарстана. Об этом заявил министр сельского хозяйства и продовольствия республики Марат Зяббаров на отчетной сессии муниципалитета по итогам 2021 года, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода.

«В рейтинге малых форм хозяйствования за прошлый год район занял 23-е место. Вызывает обеспокоенность сокращение поголовья скота в личных хозяйствах. На 1 января 2022 года поголовье крупного рогатого скота уменьшилось на 145 голов по отношению к 2020 году, коров – на 39 голов», – сказал министр.

Зяббаров отметил, в прошлом году Актанышский район занял 12-е место в отраслевом рейтинге агропромышленного комплекса среди муниципалитетов РТ.

«В рейтинге по растениеводству произошло снижение на 11 позиций. Это в основном связано с засухой и суховеем», – заметил он.

При этом, по словам главы Минсельхозпрода, району удалось существенно улучшить ситуацию в животноводстве. Так, за прошлый год объемы надоев молока здесь увеличились на 2,7 тыс. тонн, всего произведено 71,6 тыс. тонн продукции.

«На сегодня хозяйствами района в сутки надаивается порядка 207,3 тонн молока, что на 13,3 тонн больше, чем за аналогичный период прошлого года, – заключил он. – У района есть потенциал для дальнейшего роста и развития. Нужно лишь продолжить целенаправленную работу».