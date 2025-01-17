Зяббаров: В Татарстане хотят создать современный агротехнологический университет

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

АПК Татарстана стабильно входит в пятёрку лучших регионов России и кадры здесь имеют важное значение. Об этом заявил министр сельского хозяйства республики Марат Зяббаров на встрече с трудовыми коллективами Казанского аграрного университета, Татарского института переподготовки кадров агробизнеса и Казанской госакадемии ветеринарной медицины им. Н.Э. Баумана.

Мероприятие прошло 17 января на базе ведущих сельскохозяйственных ВУЗов Татарстана в рамках исполнения приказа министерства о реорганизации казанского аграрного университета и присоединении к ФГБОУ ВО «Казанский ГАУ» — ФГБОУ ВО «Казанская ГАВМ» и ФГБОУ ДПО «ТИПКА». Помимо Зяббарова, на встречу пришли помощник Раиса РТ Альберт Гильмутдинов, ректоры Казанского ГАУ Айрат Валиев и Казанской ГАВМ Рустам Равилов, а также ВРИО ректора «ТИПКА» Сергей Алексеев.

В режиме видеоконференцсвязи и. о. Директора Департамента научно-технологической политики и образования Минсельхоза России Юлия Кондыкова отметила, что комиссия по оценке последствий принятия решения о реорганизации является гарантом отсутствия негативных последствий реорганизации.

«Вопрос о реорганизации Казанского ГАУ в форме присоединения к нему ФГБОУ ВО «Казанская ГАВМ» и ФГБОУ ДПО «ТИПКА» был рассмотрен комиссией по оценке последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации федеральной государственной образовательной организации, которая подведомственна Минсельхозу РФ. Именно комиссия является гарантом отсутствия негативных последствий реорганизации. В состав комиссии в обязательном порядке входят представители Минсельхоза РФ, Минобрнауки РФ, Минпросвещения РФ, общественных объединений, субъектов РФ, объединения работодателей, что является гарантом прав. Реорганизация возможна только в случае соблюдения всех гарантий и прав обучающихся. Комиссия дала положительное заключение о реорганизации, на основании чего был издан соответствующий приказ. Академические права всех студентов будут сохранены в полном объеме. Трудовые права сотрудников будут обеспечены в соответствии с трудовым законодательством РФ. Срок проведения реорганизации до 1 апреля текущего года», — сказала она.

Зяббаров, в свою очередь, добавил, что в целях совершенствования структуры образовательных организаций, повышения качества аграрного образования, а также укрепления научного потенциала Татарстана планируется создать современный агротехнологический университет. Там смогут учиться более 7 тыс. студентов, а ежегодно вуз сможет выпускать около 1,2 тыс. специалистов с высшим образованием.

«Принимаемые меры позволят Университету участвовать в федеральных и региональных программах поддержки, которые будут способствовать повышению конкурентоспособности, улучшению рейтингов и привлечению талантливых абитуриентов, что в конечном итоге, помогут укрепить позиции университета на национальном и международном уровне», — отметил Зяббаров.

Также он подчеркнул, что в 2025-м Татарстан вошел в национальный проект «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». В рамках него реализуют федеральный проект «Кадры в АПК». Его главные задачи - модернизация, оснащение оборудованием объектов, строительство жилья научным сотрудникам, создание агроклассов и стимулирующие выплаты научным сотрудникам.

«Перед Республикой Татарстан ставятся новые цели и консолидация, интеграция усилий сделает эту работу более эффективной. Республика всегда была и будет с Вами!», — подчеркнул Альберт Гильмутдинов.

После Айрат Валиев подробно рассказал об особенностях, этапах и дорожной карте реорганизации, также отдельно поблагодарил руководство Татарстана за поддержку и помощь.

«Татарстан является уникальным регионом, реализующим серьезный проект по обеспечению кадров для сельского хозяйства. На нас возлагаются большие надежды по обеспечению АПК республики высококвалифицированными кадрами в условиях серьёзной конкуренции», — отметил он.

В конце встречи участники подробно ответили на вопросы представителей трудовых коллективов.