Зяббаров: В Татарстане уже приобретено 1,3 тыс. единиц сельхозтехники и оборудования

Сельскими хозяйствами Татарстана на конец мая этого года приобретено свыше 1,3 тыс. единиц техники и оборудования. Об этом сообщил глава Минсельхозпрода РТ Марат Заббаров на брифинге, посвященном весенне-полевым работам в республике.

«По состоянию на 28 мая этого года уже приобретено 1 361 единица сельскохозяйственной техники и оборудования на сумму более 4,2 млрд рублей. Это 170 тракторов, 56 зерноуборочных и 14 кормоуборочных комбайнов, 12 самоходных опрыскивателей и свыше 1,1 тыс. прочей техники», — заявил министр.

Он добавил, что для сдерживания старения машинно-тракторного парка сельским хозяйствам республики необходимо в сумме приобретать не менее 400 тракторов, 150 зерноуборочных и 50 кормоуборочных комбайнов ежегодно.

Спикер также отметил, что в Татарстане для сельхозтоваропроизводителей в текущем году приобретенная техника субсидируется по схеме «70х30», то есть 70% оплачивает производитель, 30% – государство. Зяббаров сообщил, что из бюджета республики в этом году на эти цели выделено 1,8 млрд рублей, из которых 635 млн уже доведены до хозяйств.