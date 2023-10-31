news_header_top_970_100
Руc Тат
Общество 31 октября 2023 12:57

Зяббаров: В Татарстане посеяли на 50 тыс. га больше озимых, но есть риск их всходов

Скопировать ссылку
Зяббаров: В Татарстане посеяли на 50 тыс. га больше озимых, но есть риск их всходов
Фото: © «Татар-информ»

В Татарстане около 60% посеянных в этом году озимых взошло, почти 40% посевов находятся в плохом состоянии. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров в эфире программы #ТатарстанОнлайн.

В республике озимые культуры посеяны на площади 550 тыс. га, что на 50 тыс. га больше, чем было изначально запланировано, рассказал глава Минсельхозпрода.

«Но есть определенный риск их всходов. Хотя прогнозируют теплую погоду. Посмотрим, может, что-то и вытянем. Но будет ясно весной, каково состояние озимых культур», – отметил спикер.

Ранее из-за неблагоприятных погодных условий аграрии потеряли около 50 тыс. га озимых культур, посеянных осенью прошлого года.

#сев озимых
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100