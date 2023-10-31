Зяббаров: В Татарстане посеяли на 50 тыс. га больше озимых, но есть риск их всходов

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В Татарстане около 60% посеянных в этом году озимых взошло, почти 40% посевов находятся в плохом состоянии. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров в эфире программы #ТатарстанОнлайн.

В республике озимые культуры посеяны на площади 550 тыс. га, что на 50 тыс. га больше, чем было изначально запланировано, рассказал глава Минсельхозпрода.

«Но есть определенный риск их всходов. Хотя прогнозируют теплую погоду. Посмотрим, может, что-то и вытянем. Но будет ясно весной, каково состояние озимых культур», – отметил спикер.

Ранее из-за неблагоприятных погодных условий аграрии потеряли около 50 тыс. га озимых культур, посеянных осенью прошлого года.