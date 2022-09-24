Зяббаров: В Татарстане почти завершилась уборка зерновых, идет копка сахарной свеклы

Уборка зерновых в Татарстане подходит к завершению, однако продолжается уборка сахарной свеклы, сообщил зампремьер-министра РТ – министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров на совещании в Кабмине РТ. По его словам, сельхозпредприятиям еще осталось убрать кукурузу, площадь которой составляет 46,3 тыс. га. Собрать планируется 100 тыс. тонн кукурузы.

Что касается сахарной свеклы, на сегодня из 50 тыс. га выкопано 17,6 тыс. га, это 35%, накопано 593 тыс. тонн сахарной свеклы с урожайностью 337 ц/га, сообщил министр.

«На копке сахарной свеклы задействованы 76 свеклоуборочных комбайнов. При оптимальной загрузке и благоприятных погодных условиях есть возможность выкапывать до 1,7 тыс. га корнеплодов и завершить уборку сахарной свеклы за 20-25 дней», – спрогнозировал он. Из нового урожая выработано 28,1 тыс. тонн сахара, по этому году выход сахара составляет 14,8%.

В активной фазе также находится уборка картофеля: из 4,6 тыс. га имеющихся площадей убрано 1740 га, или 38%. Накопано 53,9 тыс. тонн со средней урожайностью 310 ц/га, сообщает данные министерства пресс-служба президента РТ.

Зяббаров также сообщил, что до конца текущего года за счет федеральных и республиканских программ будет введено дополнительно 3,4 тыс. га орошаемых земель.