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Зяббаров: В РТ объем экспорта халяльной продукции вырос почти вдвое в 2023 году
11 млн долларов – именно столько денег принес экспорт халяльной продукции из Татарстана в 2023 году, заявил министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров. Он отметил, что в прошлом году эту продукцию экспортировали на 6 млн долларов, пишет ТАСС.
«[Экспорт халяльной продукции] в 2022 году - к 6 млн долларов, в 2023 году - 11, почти под 12 млн долларов мы выходим», - поделился итогами министр.
Он отметил, что Татарстан в последние несколько лет ведет большую работу по сертификации действующих предприятий.
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