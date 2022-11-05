Зяббаров: Уборка сахарной свеклы в Татарстане завершится в ближайшие дни

В Татарстане еще не убрано около 129 тыс. га подсолнечника и 25 тыс. га кукурузы. Однако эти культуры могут быть убраны и при минусовых температурах. Сейчас на особом контроле аграриев — завершение работ по картофелю, овощам и сахарной свекле. Об этом на совещании в Доме Правительства РТ рассказал глава Минсельхозпрода республики Марат Зяббаров.

Напомним, что мероприятие провел Президент Татарстана Рустам Минниханов.

По данным министра, в РТ осталось собрать урожай с 187 га площадей под картофелем и 68 га — под овощами. К настоящему моменту валовый сбор картофеля достиг 121 тыс. тонн с урожайностью 185 центнеров с гектара. За прошедшие две недели аграриям удалось убрать 480 га картофеля и 429 — овощей.

Уборка сахарной свеклы завершена на 82% от плана, накопано 1,5 млн тонн с урожайностью 384 ц/га. На заводах переработано 683 тыс. тонн свеклы из полученных 842.

«С учетом предстоящего прогноза погоды в ближайшие дни данные площади будут полностью убраны», — подчеркнул Зяббаров.