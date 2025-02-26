Зяббаров: Татпотребсоюз остается ведущей потребительской организацией в России

Марат Зяббаров

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Несмотря на сложную экономическую ситуацию, Татпотребсоюз продолжает быть ведущей потребительской организацией в России. Об этом заявил министр сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Марат Зяббаров сегодня на отчетном собрании Союза организаций потребительской кооперации РТ.

«Сегодня у системы потребительской кооперации немало возможностей, но есть и трудности, с которыми приходится сталкиваться. В непростых условиях удалось максимально сохранить трудовые коллективы и обеспечить бесперебойную эффективную работу своих предприятий», – сказал глава Минсельхозпрода.

Он напомнил, что в прошлом году в Татарстане были организованы 23 сельскохозяйственные ярмарки, объем реализованной на них продукции составил 1,7 млрд рублей. Из этого объема более 200 млн рублей пришлось на организации Татпотребсоюза.

«Всё это позволило горожанам купить качественную и натуральную продукцию по приемлемым ценам. Кооператоры активно участвовали в организации городских ярмарок, что способствовало сдерживанию роста цен на продукты питания», – заметил министр.

Он добавил, что райпо и кооперативы играют важную роль в формировании гуманитарной помощи. Так, например, организации потребкооперации укомплектовали около 12,5 тыс. коробок с набором продовольственных товаров на сумму 30 млн рублей для жителей Курской области.

Зяббаров также привел в пример работу Агрызского, Алексеевского, Мамадышского, Рыбно-Слободского, Тетюшского и Черемшанского райпо, Молькеевского сельпо, кооперативов Алькеевского и Кукморского районов.

«На развитие своих отраслей только в прошлом году потребительские общества Рыбно-Слободского района вложили более 104 млн рублей, Кукморский районный потребительский кооператив – свыше 71 млн рублей, Алькеевский кооператив – 52 млн рублей», – констатировал он.

Однако, по словам министра, Аксубаевскому, Высокогорскому, Нижнекамскому, Елабужскому, Тюлячинскому и Зеленодольскому районам необходимо проанализировать уровень развития потребительской кооперации и обеспечить оказание услуг сельскому населению.

«Совокупный объем деятельности кооперативов в течение пяти лет в Нижнекамском районе снизился на 42%, Мензелинском – на 23%, Тюлячинском – на 15% и Аксубаевском – на 14%. Прошу вас обратить на это особое внимание и взять под контроль», – подчеркнул он.

Зяббаров отметил, что райпо и кооперативы недостаточно активно используют гранты и различные субсидии для запуска проектов и предпринимательских инициатив, направленных на обновление материально-технической базы. Он рекомендовал воспользоваться этими возможностями.

Кроме того, по его мнению, необходимо максимально эффективно использовать каждую автолавку и довести их ежемесячный товарооборот до 500 тыс. рублей.

Говоря о заготовительной деятельности, министр подчеркнул, что закупка продукции с одного двора по системе Татпотребсоюза составляет более 45 тыс. рублей. При этом в Нижнекамском районе получается всего 11,2 тыс. рублей, в Менделеевском – 12,7 тыс. рублей, в Балтасинском – 15,3 тыс. рублей.

«Наша задача организовать работу так, чтобы селяне могли реализовать свою продукцию, имели возможность заработать, повысить свой достаток и уровень жизни, а жители городов – приобрести качественные продукты питания», – заключил он.

Завершилось собрание церемонией награждения отличившихся работников потребительских обществ и кооперативов. Председателю правления Татпотребсоюза Рашату Шаймарданову было присвоено звание «Почетный работник агропромышленного комплекса России».