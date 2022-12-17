Зяббаров: Татарстану нужно 5,2 млрд рублей на восстановление сельхозтехники

Татарстану понадобится 5,2 млрд рублей, чтобы подготовить технику к полевым работам в 2023 год. На эти средства будут обновлены 9,3 тыс. тракторов, 3,6 тыс. комбайнов и 11,5 тыс. единиц посевной и почвообрабатывающей техники. Такие расчеты на субботнем совещанием с Президентом РТ Рустамом Миннихановым привел глава Минсельхозпрода республики Марат Зяббаров.

«Завершается первая половина ремонтного сезона, запасных частей приобретено хозяйствами всего на сумму 1,1 млрд рублей, что составляет 21% от требуемого», — заметил министр.

По его словам, часть районов оперативно взялась за восстановление техники. Это Актанышский, Атнинский, Арский, Балтасинский, Кукморский, Сармановский и Заинский районы. Однако есть среди районов и те, кто отстает от плана.

По данным Зяббарова, к настоящему моменту в Татарстане отремонтировано 37% тракторов, 30% посевных комплексов, 46% сеялок и 40% почвообрабатывающий техники.

Он напомнил, что в РТ работают свыше 10% тракторов и 30% сельхозмашин иностранного производства. В текущих условиях — из-за нехватки и дороговизны деталей — аграрии вынуждены искать альтернативные варианты. К примеру, в стране уже действуют компании, которые производят отечественные аналоги двигателей для тракторов «Нью Холланд».

«Наравне с обеспечением запасными частями для качественного и своевременного выполнения ремонтных работ необходимо создать условия труда для персонала. Также обеспечить достойный уровень оплаты труда», — добавил Зяббаров.

Помимо этого, важно создать все необходимые условия для персонала, проводящего ремонт техники, и обеспечить условия для хранения самих машин. От совокупности этих факторов зависит длительность эксплуатации техники и скорость ее ремонта.

Министр упомянул и об обновлении машинно-тракторного парка татарстанских сельхозпроизводителей. В этой области отмечается спад показателей. Так, если в 2021 году хозяйства приобрели 499 тракторов, то с начала текущего — 382. Такая же ситуация с зерноуборочными и кормоуборочными комбайнами — 132 и 36 против 325 и 78 в 2021 году, 2224 единицы прочей техники против 3437 — в прошлом году.