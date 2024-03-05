Зяббаров: Татарстану необходимо реализовывать за пределы республики миллион тонн зерна

Татарстану необходимо реализовывать за пределы республики миллион тонн зерна. При этом около 3,5 млн тонн должно оставаться для внутреннего потребления. Об этом заявил министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров на съезде Ассоциации фермеров, крестьянских подворий и сельскохозяйственных потребкооперативов РТ.

«Есть вопросы с ценой при реализации зерна, особенно в нашей зоне. В последние два года остаются вопросы и по логистике. Нужно доехать до южных портов и дальше на экспорт отправлять. К сожалению, цена зерна и логистики практически одинаковая. 7–8 рублей за кг сегодня зерно стоит. Цены по логистике поднялись в конце прошлого года, но сейчас снизились», – сказал глава Минсельхозпрода.

Чтобы решить проблему с логистикой, крупные инвесторы строят элеваторы возле портов, железных дорог, покупают железнодорожные вагоны и водный транспорт для перевозки зерна, добавил он.

«Интервенционный фонд есть, но там цена тоже очень низкая по нашей зоне, потому что заявок по зерну очень много. Цена за пшеницу третьего класса до 10 рублей за кг снижается. Надеемся, что этот год будет положительный по цене, и погодные условия будут хорошие», – подчеркнул Зяббаров.

По его мнению, необходимо создавать проекты по переработке произведенной продукции, чтобы решить проблему с ее реализацией. «Пока мы не научимся перерабатывать то сырье, которое производим, мы так и будем за копейки его продавать», – заключил он.