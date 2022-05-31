Зяббаров: Стоимость отечественных деталей для сельхозтехники в 2-3 раза ниже импортных

Промышленные предприятия Татарстана осваивают производство деталей для импортной сельскохозяйственной техники. Благодаря этому на рынке появлются предложения, где цены в 2-3 раза ниже, чем у зарубежных аналогов. Об этом глава Минсельхозпрода РТ Марат Заббаров сообщил на брифинге, посвященном весенне-полевым работам в республике.

«На сегодняшний день на промышленных предприятиях республики и регионов освоено производство деталей на импортную сельхозтехнику, цены на которые в среднем в 2-3 раза ниже, что особенно ощутимо для отрасли при годовом потреблении запасных частей на сумму более 4,5 млрд рублей», – заявил министр.

Он добавил, что промышленными предприятиями уже освоено свыше двух тысяч наименований различных деталей и комплектующих.