Зяббаров: Созревание почвы позволяет максимально ускорить темпы посевной в Татарстане

Повсеместное созревание почвы позволяет загружать посевные агрегаты на полную мощность. Их совокупный потенциал позволяет ежедневно засевать свыше 100 тысяч гектаров земель, заявил на совещании в Доме Правительства РТ министр сельского хозяйства и продовольствия республики Марат Зяббаров.

Как сообщает пресс-служба Раиса, совещание провел Премьер-министр республики Алексей Песошин. Также в нем принял участие Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин.

По словам главы Минсельхозпрода РТ, максимальная выработка посевных машин на этой неделе была достигнута в Заинском, Кайбицком, Камско-Устьинском, Сармановском, Тетюшском и Ютазинском районах.

Он обратился к агрохолдингам, которые работают в Верхнеуслонском, Нурлатском и Спасском районах. «Поволжской зерновой компании», «АгроИнвесту» и «Красному Востоку» поручено провести полевые работы в сжатые сроки, задействовав всю технику.