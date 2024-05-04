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Зяббаров: Созревание почвы позволяет максимально ускорить темпы посевной в Татарстане
Повсеместное созревание почвы позволяет загружать посевные агрегаты на полную мощность. Их совокупный потенциал позволяет ежедневно засевать свыше 100 тысяч гектаров земель, заявил на совещании в Доме Правительства РТ министр сельского хозяйства и продовольствия республики Марат Зяббаров.
Как сообщает пресс-служба Раиса, совещание провел Премьер-министр республики Алексей Песошин. Также в нем принял участие Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин.
По словам главы Минсельхозпрода РТ, максимальная выработка посевных машин на этой неделе была достигнута в Заинском, Кайбицком, Камско-Устьинском, Сармановском, Тетюшском и Ютазинском районах.
Он обратился к агрохолдингам, которые работают в Верхнеуслонском, Нурлатском и Спасском районах. «Поволжской зерновой компании», «АгроИнвесту» и «Красному Востоку» поручено провести полевые работы в сжатые сроки, задействовав всю технику.
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