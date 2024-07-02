Зяббаров: Состояние сельхозкультур на полях Татарстана оценивается как хорошее

Состояние сельскохозяйственных культур на полях Татарстана оценивается как хорошее. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров на брифинге в Доме Правительства республики.

«Осталось меньше месяца до начала уборки. Думаю, что на ранние культуры выборочно начнем выходить в 20-х числах. Массовая уборка, скорее всего, начнется с 27 июля», — рассказал глава Минсельхозпрода.

По словам Зяббарова, обработки против сорняков проведены на площади около 2 млн гектаров, листовые подкормки — на 1 млн гектаров. Проводятся обработки посевов против вредителей, особенно от капустной моли, которая способна полностью уничтожить посевы крестоцветных культур.

Он добавил, что специалисты Россельхозцентра по РТ обнаружили на полях озимых культур вредителей (трипсов) и болезни (мучнистую росу и септориоз). Они могут снижать урожайность до 30%, а также классность зерна, уточнил спикер.

Министр подчеркнул, что ситуация по влагообеспеченности почвы нормализовалась. Этому поспособствовали дожди, которые прошли на прошлой неделе. При этом с 13 по 17 июня на пяти метеостанциях было зафиксировано такое опасное явление, как суховей, заметил он.

В Предкамской зоне республики частично страдают от недостатка влаги посевы в Арском, Балтасинском, Высокогорском и Сабинском районах. В Восточно-Закамской зоне самый большой дефицит влаги наблюдается в Нижнекамском районе.

В Юго-восточном Закамье дефицит по осадкам отмечен в Лениногорском, Ютазинском и Бавлинском районах. В зоне Западного Закамья частично не хватает влаги только в Алькеевском районе. В Предволжской зоне частичный недостаток влаги — в Дрожжановском, Кайбицком и Тетюшском районах.

«По данным Гидрометслужбы республики, влагозапасы на вторую декаду июня в метровом слое почвы оцениваются как достаточные — от 123 до 155 миллиметров. Оптимальные — 121–175 миллиметров», — заключил глава Минсельхозпрода.

Посевная площадь в Татарстане достигает 2,7 млн гектаров, в том числе на зерновые и зернобобовые культуры приходится более 1,3 млн гектаров.