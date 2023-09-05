Зяббаров: Сельхозпроизводители Татарстана продолжают использовать импортную технику

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Несмотря на введенные странами Запада санкции, сельхозпроизводители Татарстана продолжают использовать импортную технику. Дилерами отработаны механизмы параллельного импорта, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров на брифинге в Кабинете Министров республики.

«В агропромышленном комплексе республики более 10% тракторов, 30% сельскохозяйственных машин и до 100% доильного оборудования являются импортными. В настоящее время вся импортная техника своевременно ремонтируется и эффективно используется», — рассказал глава Минсельхозпрода.

При этом, по его словам, в Татарстане «продолжается курс импортозамещения». В частности, машиностроительные предприятия освоили производство и восстановление более 2 тыс. наименований деталей на импортную технику. Цены на детали в среднем в два раза ниже, чем на оригинальные.

На территории республики расположены несколько предприятий по производству техники. «Они покрывают потребность наших сельхозтоваропроизводителей в выпускаемых сегментах и способны обеспечить запасными частями сельчан в достаточных объемах», — подчеркнул Зяббаров.

Он также отметил, что освободившуюся нишу на рынке занимают производители техники из дружественных стран, например, из Китая и Ирана.