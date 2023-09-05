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Зяббаров: Сельхозпроизводители Татарстана продолжают использовать импортную технику
Несмотря на введенные странами Запада санкции, сельхозпроизводители Татарстана продолжают использовать импортную технику. Дилерами отработаны механизмы параллельного импорта, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров на брифинге в Кабинете Министров республики.
«В агропромышленном комплексе республики более 10% тракторов, 30% сельскохозяйственных машин и до 100% доильного оборудования являются импортными. В настоящее время вся импортная техника своевременно ремонтируется и эффективно используется», — рассказал глава Минсельхозпрода.
При этом, по его словам, в Татарстане «продолжается курс импортозамещения». В частности, машиностроительные предприятия освоили производство и восстановление более 2 тыс. наименований деталей на импортную технику. Цены на детали в среднем в два раза ниже, чем на оригинальные.
На территории республики расположены несколько предприятий по производству техники. «Они покрывают потребность наших сельхозтоваропроизводителей в выпускаемых сегментах и способны обеспечить запасными частями сельчан в достаточных объемах», — подчеркнул Зяббаров.
Он также отметил, что освободившуюся нишу на рынке занимают производители техники из дружественных стран, например, из Китая и Ирана.
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