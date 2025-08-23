Зяббаров: Сельхозпроизводители Татарстана наращивают присутствие на маркетплейсах

С начала 2024 по конец первого полугодия 2025 года сельхозпроизводители Татарстана наращивали присутствие на электронных торговых площадках России. Об этом рассказал на традиционном совещании в Доме Правительства региона вице-премьер РТ – министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров.

Провел совещание с подключением по видеосвязи всех муниципалитетов Раис Татарстана Рустам Минниханов. В нем также принял участие Премьер-министр РТ Алексей Песошин, сообщает пресс-служба руководителя республики.

Докладчик напомнил, что с 2020 года успешно работает цифровая платформа «Свое Родное» от Россельхозбанка. На этой платформе в РФ по итогам первого полугодия 2025 года ведут деятельность 4 тыс. продавцов, которые реализуют 98 тыс. наименований товаров.

В основном это мясная и молочная продукция, рыбные полуфабрикаты, мёд, ягоды, овощи, хлебобулочные изделия. Активно работают в системе фермеры Кукморского, Алексеевского, Сабинского, Тукаевского, Балтасинского, Верхнеуслонского районов.

По итогам первого полугодия 2025 года Татарстан на площадке представляли 405 продавцов сельхозпродукции с 4400 загруженными товарами, 378 тыс. выполненных заказов и 43 тыс покупателей.

Татарстан занимает девятое место среди регионов Российской Федерации по объему продаж продукции АПК на электронных площадках. Общий объем продаж на маркетплейсах за 2024 год составил 33,8 млрд рублей, а за первое полугодие 2025-го – уже 24,0 млрд рублей, заметил Зяббаров.

При этом наблюдается устойчивый рост продаж продукции татарстанских производителей на маркетплейсах. В 2024 году рост по отношению к 2023-му составил 96%, а в первом полугодии 2025-го рост по отношению к аналогичному периоду 2024-го – 62%.

По продажам лидируют молочная и мясная продукция, кондитерские изделия. Наблюдается рост числа брендов Татарстана, узнаваемых на маркетплейсах. Это, в частности, «Пестречинка», «Фабрика здоровых продуктов», «Махеев», бренды Зеленодольского молочного комбината, перечислил глава Минсельхозпрода РТ.

Использование электронных площадок и бирж открывает большие возможности для сельхозпроизводителей, способствует повышению эффективности их деятельности и увеличению прибыли. Работа в данном направлении будет продолжена, подытожил Марат Зяббаров.