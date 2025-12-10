news_header_top
Руc Тат
16+
Общество 10 декабря 2025 16:17

Зяббаров: РТ полностью удовлетворяет потребность жителей в основных продуктах питания

Республика Татарстан полностью удовлетворяет потребности населения в основных продуктах питания. Об этом рассказал Министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров в беседе с РИА Новости.

По словам Зяббарова, это во многом заслуга господдержки аграриев региона. Он отметил, что РТ занимает первое место среди субъектов РФ по производству молока, второе – по производству картофеля, а также стабильно входит в десятку главных регионов-производителей мяса, яиц и овощей.

Кроме того, министр рассказал, что средняя урожайность зерна в республике составляет 38,7 центнера с гектара, а всего за 2025 год его было собрано 4,5 миллиона тонн.

МРОТ в Татарстане в 2026 году: размер, и как повлияет на зарплаты и пособия

«За прошлое нападение на Шевырёву мне заплатили»: в Казани продлили арест

