Зяббаров: Развитие экспорта зерна является для Татарстана перспективным направлением

Развитие экспорта зерна является для Татарстана перспективным направлением. Для этого необходимо строить новые транспортно-логистические узлы, загружать целый железнодорожный состав за десять часов, иметь водный транспорт. Об этом заявил министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров на заседании коллегии Минсельхозпрода.

«Удаленность Татарстана от морских портов, старая инфраструктура элеваторов, отсутствие железнодорожных вагонов в пик перевозок не позволяют формировать и отгружать большие партии зерна», — сказал спикер.

Зяббаров отметил, что в настоящее время цена на зерно составляет от 8 до 11 тыс. рублей за тонну. «Нам нужно учесть, что рекордные объемы урожая зерна по стране формируют низкую стоимость реализации. В северных районах республики вопросов с низкой ценой на зерно не возникает, так как они пропускают свое зерно через молочное животноводство», — подчеркнул он.

Министр напомнил, что в прошлом году для поддержки сельхозтоваропроизводителей за счет средств федерального бюджета было просубсидировано 990 тыс. тонн реализованного зерна на общую сумму 1,3 млрд рублей. В апреле хозяйства получат еще 358 млн рублей за зерно, реализованное в январе и феврале этого года, заметил он.

«Часть зерна была направлена в государственный интервенционный фонд. Было закуплено 226 тыс. тонн зерна, цена реализации была выше среднерыночных до 44%», — заключил Зяббаров.