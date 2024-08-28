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Зяббаров расскажет, как погодные сюрпризы 2024 года повлияли на урожай в РТ
Как погодные сюрпризы сказались на урожае в Татарстане в этом году и о том, на какие меры поддержки могут рассчитывать аграрии республики, 29 августа расскажет заместитель Премьер-министра РТ — министр сельского хозяйства и продовольствия Марат Зяббаров. Прямой эфир проведет Центр управления регионом Татарстана.
Глава аграрного ведомства расскажет, какими видами продовольствия обеспечивает себя республика, о том, как повлияли погодные условия на созревание урожая и как власти поддерживают сельхозпроизводителей.
Трансляция пройдет в 10 часов утра по ссылке. Вопросы по теме эфира можно задавать уже сейчас в комментариях.
Ранее сообщалось, что в 2024 году финансирование программы «Агростартап», реализуемой в Татарстане в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», составит 369,2 млн рублей.
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