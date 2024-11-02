Зяббаров рассказал о ходе уборочной кампании в Татарстане

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В Татарстане продолжается уборочная кампания — необходимо провести работы на полях подсолнечника, кукурузы и сахарной свеклы. Об этом на совещании в Доме Правительства РТ сообщил глава Минсельхозпрода республики Марат Зяббаров.

Как сообщает пресс-служба руководителя РТ, провел совещание в режиме видео-конференц-связи со всеми муниципалитетами Раис Татарстана Рустам Минниханов. В работе также приняли участие Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин и Премьер-министр республики Алексей Песошин.

По словам министра, аграриям предстоит обмолотить подсолнечник еще на 13% уборочных площадей, или 28 тысячах га. За последние две недели завершены работы на участках такой же площадью. Кукурузу необходимо убрать на 23 тысячах га площадей. За прошедшие 14 дней уборка завершена на 30% площадей, или 18 тысячах га.

Сахарную свеклу предстоит выкопать на 3,5 тысячах га. Значительные площади необходимо завершить в хозяйствах Буинского — 1290 га, Сармановского — 860 га и Тетюшского районов — 840 га. За прошедшие две недели аграрии завершили уборку 10 тысяч га, или 18% площадей. Погода позволяет убирать порядка 500 га ежедневно.

По данным Зяббарова, накопано почти 2,5 млн тонн корнеплодов. Завершена переработка 780 тысяч тонн, произведено 110 тысяч тонн сахара.