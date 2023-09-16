Зяббаров рассказал о процессе цифровизации сельхозотрасли в Татарстане

В 2022 году агропромышленный комплекс Татарстана получил 300 млн рублей в рамках Года цифровизации. На эти средства велась разработка информационной системы, аренда серверов, техподдержка и аттестация системы, поддержка автоматизации агропредприятий и другие мероприятия. Об этом на совещании в Доме Правительства РТ, проведенном Раисом республики Рустамом Миннихановым, рассказал глава Минсельхозпрода РТ Март Зяббаров.

Еще 135 млн рублей, добавил министр, привлечено в программу автоматизации и оцифровки полей.

Выделенные средства позволили разработать Единую государственную информационную систему АПК Татарстана, получившую в том же году государственный статус. Сейчас в ней действуют шесть модулей, всего их создано девять. Это в том числе «Сбор данных», «Геоинформационная система», «Неиспользуемые поля» и другие.

К настоящему моменту к системе присоединились 1235 производителей, обеспечивающих свыше 70% валовой продукции республики.

В части автоматизации лидерами являются животноводческие предприятия. Однако они во многом зависят от импортного программного обеспечения. В отрасли растениеводства же, наоборот, преимущественно применяются отечественные решения. Аутсайдером являются агропредприятия — 74% из опрошенных не пользуются системами учета и мониторинга техники.

Кроме того, реализован пилотный проект по поддержке автоматизации агропредприятий. За прошлый год по программе обучились более 270 специалистов, автоматизировано 30 предприятий. Благодаря эксперименту до половины стоимости проекта они оплачивали самостоятельно, а вторую компенсировал Минсельхозпрод.

За 2023 год обучение по программе завершили уже 106 предприятий.

Опыт республики по цифровизации сельхозотрасли планируется представить в рамках форума Kazan Digital Week-2023, который пройдет в столице Татарстана с 20 по 22 сентября, заключил Зяббаров.