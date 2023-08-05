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Зяббаров: Производители молока в Татарстане получили 1,8 млрд рублей господдержки
В 2023 году производители молока в Татарстане получили 1,8 млрд рублей господдержки. Это на 622 млн рублей больше, чем годом ранее, рассказал на совещании в Доме Правительства РТ глава Минсельхозпрода республики Марат Зяббаров.
Он подчеркнул, что субсидии выплачивались с условием сохранить поголовье коров на уровне 1 мая 2023 года. Тем не менее в 19 районах оно было сокращено.
«Во исполнение перечня поручений Раиса Республики Татарстан по итогам заседания коллегии Минсельхоза РТ нам необходимо обеспечить восстановление поголовья крупного рогатого скота к уровню 1 января 2022 года. Только 15 районов имеют положительную динамику», — добавил министр.
Он подчеркнул, что от поголовья КРС напрямую зависит производство мясной и молочной продукции. Так, с начала года в сельхозформированиях надоено 826 тыс. тонн молока с ростом на 11%. За первые шесть месяцев произведено 210 тыс. тонн мяса, что составило 101% к уровню 2022 года. При этом наибольший рост в производстве мяса КРС — 103%.
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