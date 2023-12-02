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Зяббаров пригласил гостей выставки «Россия» попробовать чак-чак, шурпу и лимонады из РТ
На Дне Татарстана на выставке-форуме «Россия» широко представлены производство и сельскохозяйственная продукция республики. Посетить мастер-классы от лучших шеф-поваров республики и попробовать татарские национальные блюда гостей пригласил глава Минсельхозпрода РТ Марат Зяббаров.
«Одна из площадок у нас представлена напротив павильона №5, на улице — наша потребительская кооперация республики организовала на улице небольшой Сабантуй, привезла огромное количество национальной продукции. В павильоне нашей республики —чак-чаки, гуси вяленые, различные лимонады — все, что производится именно в нашей республике», — заметил министр.
Гостей здесь угостят бесплатным чаем, шурпой из гуся, а также проводят для них различные мероприятия. Площадка с самого утра привлекает большое внимание, заметил Зяббаров.
Кроме того, в Доме российской кухни работают лучшие шеф-повара татарстанских ресторанов. Они подготовили для участников мастер-классы по приготовлению традиционных татарских блюд, в том числе чак-чака, кыстыбый и других.
В заключение Зяббаров отметил, что Татарстан готовит новые мероприятия для гостей выставки-форума. К примеру, 12 декабря Минсельхоз России организует меропиятия, посвященные развитию коневодства в стране.
«Татарстан тоже большое внимание уделяет развитию коневодства. Мы будем представлять наш Казанский ипподром, программу, план развития, и расскажем о тех мероприятиях, в которых мы участвуем», — подытожил он.
Напомним, сегодняшний день выставки посвящен Республике Татарстан, которая представлена на пяти локациях. Экспозиции рассказывают о значимых достижениях республики в промышленности, сельском хозяйстве, экономике, медицине, культуре и туризме.
Гостей Дня Татарстана приветствовали Раис республики Рустам Минниханов, зампред Правительства РФ Марат Хуснуллин и министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин.
Кроме того, гости мероприятия стали свидетелями настоящей татарской свадьбы, которую сыграли молодожены из Татарстана, специально приехавшие для этого на форум.
Выставка-форум «Россия» открылась 4 ноября на площадке ВДНХ и продлится до 12 апреля. Здесь продемонстрируют достижения 89 регионов России, крупных компаний, министерств и организаций. Ожидается, что выставку посетит Президент РФ Владимир Путин.
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