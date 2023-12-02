Зяббаров пригласил гостей выставки «Россия» попробовать чак-чак, шурпу и лимонады из РТ

На Дне Татарстана на выставке-форуме «Россия» широко представлены производство и сельскохозяйственная продукция республики. Посетить мастер-классы от лучших шеф-поваров республики и попробовать татарские национальные блюда гостей пригласил глава Минсельхозпрода РТ Марат Зяббаров.

«Одна из площадок у нас представлена напротив павильона №5, на улице — наша потребительская кооперация республики организовала на улице небольшой Сабантуй, привезла огромное количество национальной продукции. В павильоне нашей республики —чак-чаки, гуси вяленые, различные лимонады — все, что производится именно в нашей республике», — заметил министр.

Гостей здесь угостят бесплатным чаем, шурпой из гуся, а также проводят для них различные мероприятия. Площадка с самого утра привлекает большое внимание, заметил Зяббаров.

Кроме того, в Доме российской кухни работают лучшие шеф-повара татарстанских ресторанов. Они подготовили для участников мастер-классы по приготовлению традиционных татарских блюд, в том числе чак-чака, кыстыбый и других.

В заключение Зяббаров отметил, что Татарстан готовит новые мероприятия для гостей выставки-форума. К примеру, 12 декабря Минсельхоз России организует меропиятия, посвященные развитию коневодства в стране.

«Татарстан тоже большое внимание уделяет развитию коневодства. Мы будем представлять наш Казанский ипподром, программу, план развития, и расскажем о тех мероприятиях, в которых мы участвуем», — подытожил он.

Напомним, сегодняшний день выставки посвящен Республике Татарстан, которая представлена на пяти локациях. Экспозиции рассказывают о значимых достижениях республики в промышленности, сельском хозяйстве, экономике, медицине, культуре и туризме.

Гостей Дня Татарстана приветствовали Раис республики Рустам Минниханов, зампред Правительства РФ Марат Хуснуллин и министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин.

Кроме того, гости мероприятия стали свидетелями настоящей татарской свадьбы, которую сыграли молодожены из Татарстана, специально приехавшие для этого на форум.

Выставка-форум «Россия» открылась 4 ноября на площадке ВДНХ и продлится до 12 апреля. Здесь продемонстрируют достижения 89 регионов России, крупных компаний, министерств и организаций. Ожидается, что выставку посетит Президент РФ Владимир Путин.